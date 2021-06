ufficiale Padova, confermato Sean Sogliano nel ruolo di direttore sportivo

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:34 Serie C

Il Calcio Padova informa che nella mattinata di oggi l’azionista di maggioranza Joseph Oughourlian si è confrontato con il Direttore Sportivo Sean Sogliano sulle linee guida da seguire per la stagione sportiva 2021-2022. Il dialogo è poi proseguito alla presenza del Presidente Daniele Boscolo Meneguolo e dell’Amministratore Delegato Alessandra Bianchi per analizzare ulteriormente le esigenze di bilancio e di investimento necessarie per il prossimo campionato.

Il Responsabile dell’Area Tecnica e il management hanno condiviso obiettivi e risorse economiche per dare continuità anche per il terzo anno al progetto tecnico sportivo del club biancoscudato.

Il budget per la prossima stagione è stato sostanzialmente riconfermato, anche se i livelli d’investimento dovranno essere razionalizzati per mantenere la necessaria stabilità dei conti societari, in una stagione che risentirà ancora notevolmente degli effetti economico finanziari della pandemia di Covid-19.