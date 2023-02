ufficiale Pescara, Colombo si è dimesso. Ora l'attesa è per l'annuncio di Zeman

"La Delfino Pescara 1936 comunica che il tecnico Alberto Colombo ha presentato le proprie dimissioni; la società, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accettare la decisione del mister a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità. A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo". Con questa nota il club abruzzese ha comunicato di aver accettato le dimissioni del tecnico. Al suo posto adesso arriverà, per la terza volta, Zdenek Zeman che nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento.