ufficiale Pontedera, Bardini rinnova: prolungato il contratto con il club per altri due anni

Rinnovo per il centrocampista del Pontedera Lorenzo Bardini: è la società toscana a comunicare il rinnovo contrattuale con il classe 2000, che sigla con i granata un biennale.

Ecco la nota del club:

"L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente il rinnovo contrattuale di Lorenzo Bardini per altri due anni.

Il miglioramento costante negli allenamenti, le buone prestazioni quando è stato chiamato in causa, l’attaccamento alla maglia e l’amore smisurato per la squadra della sua città, hanno convinto il direttore generale Paolo Giovannini a prolungargli il contratto.

Una grande soddisfazione per la società che vede confermare in prima squadra un altro elemento del settore giovanile dopo Giovanni Benericetti".