ufficiale Pontedera, rinnovato il contratto di Catanese. Le parole: "Felicissimo"

L'U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver rinnovato il contratto al calciatore Giovanni Catanese, che il prossimo anno vestirà la maglia Granata per la terza stagione consecutiva.

"Sono felicissimo di aver rinnovato. Pontedera mi ha accolto benissimo, sia come società che come città. L'obiettivo per il prossimo anno è fare un bel campionato raggiungendo i nostri obiettivi il prima possibile. Io ce la metterò tutta per dare una mano. Forza Granata!".