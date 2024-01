Ufficiale Arezzo, dal Pontedera arriva Catanese. Il centrocampista convocato per la sfida di Carrara

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arezzo ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Pontedera per il passaggio in amaranto di Giovanni Catanese. Il centrocampista, che ha appena compiuto 31 anni, ha disputato con la maglia granata 19 partite in questa stagione mettendo a segno 6 reti. Catanese ha sottoscritto un contratto con l’Arezzo fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 20. Si aggregherà alla squadra questo pomeriggio e sarà già a disposizione per la convocazione anche per la gara di Carrara.