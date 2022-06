ufficiale Recanatese, rinnova l'attaccante Giampaolo

Serie C

ieri alle 22:25

La Recanatese rende noto che Daniel Giampaolo, attaccante classe '95, resterà nel club marchigiano anche in Serie C. Il calciatore nella passata stagione ha segnato 12 reti in 35 presenze coi giallorossi.