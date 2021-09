ufficiale Renate, nuovo innesto fra i pali. Arriva l'ex Ravenna Albertoni

Il Renate con una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'arrivo di Marco Albertoni, portiere classe '95 che nella passata stagione ha difeso i pali del Ravenna. Questo il comunicato:

"La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra il calciatore Marco Albertoni. Genovese, classe 1995, è un portiere cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con quasi 100 presenze in carriera tra i Professionisti. Nel corso della carriera ha difeso i pali di Spal, Mantova, Pistoiese, Lucchese, Albissola, Perugia (Serie B) e Ravenna, dove ha giocato nel campionato 2020/2021. A Marco, che ha sottoscritto un contratto annuale con il club brianzolo, va il nostro benvenuto ed un sincero in bocca al lupo per questa esperienza con le pantere nerazzurre".