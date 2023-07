ufficiale Rimini, nuovo innesto in difesa: Gorelli firma un annuale con opzione

Il Rimini FC comunica di aver raggiunto un accordo annuale con opzione per la seconda stagione con Matteo Gorelli, difensore centrale nato il 5 giugno 1991 a Grosseto. Uscito dal settore giovanile del Livorno come centrocampista, ha disputato la prima stagione fra i “grandi” in Serie D con il Pontedera nel 2010-2011. Ha ricoperto in ruolo in mediana fino ai 27 anni, quando è arretrato al centro della difesa ed è diventato un pilastro della retroguardia con i suoi 190 centimetri, diventando protagonista assoluto della grande scalata del Grosseto dall’Eccellenza ai playoff della Serie C per giocarsi la Serie B Con la formazione maremmana ha messo insieme 104 presenze e ben sette reti.

Gorelli arriva dal San Donato Tavernelle, con cui ha disputato 30 partite e messo a segno tre gol, fra cui il primo del club toscano fra i professionisti proprio alla prima giornata contro il Rimini: rete che fissò l’1-1 finale dopo il vantaggio biancorosso di Vano.

In carriera ha vestito anche le casacche di Rosignano, Sestri Levante, Pistoiese e Pianese collezionando complessivamente 246 gettoni di presenza (77 in Serie C) conditi da 17 centri.