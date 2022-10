ufficiale Rimini, rinforzo difensivo per la squadra di Gaburro. Arriva Serpe

Nuovo innesto in casa Rimini, con la squadra che rinforza la difesa tesserando il classe 2003 ex Spezia Philip Serpe.

Ecco il comunicato:

"Philip Serpe è un nuovo calciatore del Rimini Football Club. Il 19enne difensore centrale di origini toscane (è nato a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, l’8 gennaio 2003) è cresciuto nelle giovanili del Genoa, per passare poi all’Under 16 dell’Albissola quindi all’Alessandria e nell’ultima stagione nello Spezia Primavera. Philp Serpe arriva in biancorosso con un contratto di addestramento tecnico.

Il giovane difensore, 194 centimetri di altezza fisico possente, nella Primavera del club ligure ha disputato sette partite in campionato e una in Coppa Italia mettendo a referto un gol e un assist".