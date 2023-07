ufficiale Rinforzo tra i pali per la Triestina, dal Genoa arriva Giuseppe Agostino

vedi letture

Rinforzo fra i pali per la Triestina: dal Genoa arriva a titolo definitivo Giuseppe Agostino. Il portiere arriva a titolo definitivo a firma fino al 2024. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del portiere Giuseppe Agostino. Agostino, 21 anni, arriva a titolo definitivo dal Genoa CFC e si è legato alla Triestina con un accordo fino al 2024, con rinnovo per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B".