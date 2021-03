tmw Al Genoa brilla la stella del baby portiere Agostino: il club pronto a blindarlo

vedi letture

Nato e cresciuto al Genoa e con un futuro che il Genoa non vuole che sia altrove. La gara di ieri contro l'Empoli Primavera, vinta 2-0 in Coppa dal Grifone, è l'ennesima prova del talento di Giuseppe Agostino. Portiere classe 2002, di dicembre, è una delle giovani stelle del settore giovanile dei liguri. Inamovibile della Primavera del Genoa, è in procinto di firmare anche il primo contratto da professionista.

Un piccolo Keylor Navas Un paragone che, ovviamente con le dovute proporzioni, ci sta: per fisico, caratteristiche e approccio alla gara, Agostino ricorda un portiere come il costaricense del PSG. In questa stagione è stato apprezzato praticamente in tutte le uscite, come nella gara contro la Fiorentina o nello 0-0 col Milan e non ultima la sfida di ieri con l'Empoli dove è stato anche decisivo nello scadere di gara. E il Genoa non vuole lasciarselo sfuggire: nonostante proposte e richieste, il futuro di Agostino si prospetta ancora al Grifone. Da professionista.