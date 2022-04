ufficiale Seregno, Pacitto promosso al ruolo di Direttore Sportivo

Promozione, non di categoria ma di ruolo, in casa Seregno: Luca Pacitto, infatti, che era già nella dirigenza del club, è stato nominato nuovo direttore sportivo.

Questa la nota ufficiale:

"In data odierna, il 1913 Seregno calcio comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo al signor Luca Pacitto, già in organico come dirigente. A Pacitto, apprezzato protagonista della promozione in serie C dello scorso anno, va il più sentito incoraggiamento, nella certezza che saprà aiutare la squadra a fare bene in questo finale di stagione".