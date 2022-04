ufficiale Seregno, per una confema... un addio. Di Santo non è più il Dg del club

vedi letture

Con la "promozione" di Luca Pacitto a direttore sportivo, il Seregno comunica un addio, quello di Pierluigi Di Santo, sollevato dall'incarico di DG della società.

Ecco la nota:

"In data odierna, il 1913 Seregno calcio comunica che il signor Pierluigi Di Santo è stato sollevato dall’incarico di direttore generale della società. A Di Santo vanno il ringraziamento per l’impegno profuso nei mesi della sua collaborazione ed il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale".