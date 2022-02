ufficiale Siena, Zeangel è il nuovo presidente. Prenderà il posto del dimissionario Gazaryan

Ike Thierry Zaengel è il nuovo presidente dell’Acn Siena 1904 srl. E’ stato nominato dai vertici della Holding proprietaria della Società bianconera dopo le dimissioni di Armen Gazaryan.

Zaengel, 52 anni, uomo d’affari francese, è investitore e consulente internazionale nel campo dello sport e dell’entertainment. Ha iniziato la sua carriera nel settore dello spettacolo nel 1989 e ha trovato successo internazionale come consulente di comunicazione, produttore e presentatore. Il suo portafoglio finanziario comprende marchi di intrattenimento mondiali di alto profilo. Dal 2002 in poi Zaengel ha lavorato nel settore degli investimenti, ricoprendo posizioni in aziende di alto profilo in Medio Oriente e in Europa. Negli ultimi anni ha consolidato partnership in fondi di investimento internazionali specializzati in Real Estate, società sportive internazionali e di intrattenimento. Ike Thierry Zaengel è inoltre uno stretto consigliere di autorità di spicco in Qatar.