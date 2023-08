ufficiale Sorrento, colpo a centrocampo: preso l'ex Mantova Messori

Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Pietro Messori a partire dalla stagione 2023/2024 (qui l'anticipazione di TMW)

Messori, nato a Modena il 29 dicembre del 2000, è un regista cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio dei “canarini” emiliani per poi approdare in C nelle fila del Mantova nella stagione 2021/2022. In due anni ha collezionato ben 50 apparizioni in campionato (32 delle quali da titolare).