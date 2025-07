Ufficiale Sorrento, tesserato l'esterno destro Paglino. Arriva dalla Casertana

Il Sorrento ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo dell'esterno destro Stefano Paglino che lascia la Casertana dopo tre stagioni, vissute fra Serie D e C, per un totale di 70 presenze e 2 gol. In precedenza per lui anche un'esperienza, durata dodici mesi, col Novara (39 gettoni). Questa la nota del club rossonero:

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive di Stefano Paglino, a partire dalla stagione 2025/2026. Paglino, nato a Vigevano il 24 aprile 2003, è un esterno destro con all’attivo già 40 presenze nel campionato di Serie C (play off compresi).

Lo scorso anno ha collezionato 29 gettoni (realizzando un gol) con la maglia della Casertana mentre in Serie D vanta in totale 58 apparizioni (ed un campionato vinto) con il Novara oltre che con i falchetti di Terra di Lavoro".