Doppio rinnovo in casa Sorrento: Blondett e De Francesco continuano in rossonero

Serie C

Oggi alle 10:43

Dopo gli arrivi nella giornata di ieri di Diego Russo in attacco e Mirko Albertazzi fra i pali, il Sorrento ha comunicato il rinnovo di contratto di due protagonisti dell'ultima stagione per dare continuità al progetto. Questa la nota del club campano in merito:

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto che Edoardo Blondett e Alberto De Francesco hanno entrambi rinnovato il contratto che li lega al club rossonero.

Una conferma della bontà del progetto della società e di quanto questi due importanti elementi dell’organico di mister Barilari siano legati al Sorrento e desiderosi di contribuire ancora a lungo alle fortune della squadra".