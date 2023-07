ufficiale Sorrento, per l'attacco ecco Badje. Firma un contratto biennale

Nuovo innesto per il Sorrento. Il club ha annunciato l'acquisto di Ismaila Badje. Questo il comunicato: "Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Ismaila Badje, attaccante nato in Gambia il 26 maggio 2001. Badje si è legato al Sorrento con un contratto biennale con opzione fino al 2026. Arrivato in rossonero a dicembre 2022, Badje ha messo insieme 16 presenze e due reti nella seconda parte della stagione che ha portato il Sorrento tra i professionisti".