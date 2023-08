ufficiale Taranto, per motivi personali di origine professionale Galigani lascia il club

È con una nota ufficiale che il Taranto "comunica che per sopraggiunti motivi personali di origine professionale, il Dott. Vittorio Galigani non ricoprirà il ruolo di Direttore Generale.

L’intero club desidera ringraziare il Direttore Galigani per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questi lunghi anni".