ufficiale Torres, ceduto a titolo definitivo al Trento il giocatore Sergiu Suciu

La Torres comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Sergiu Suciu al Trento. Al ragazzo va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi mesi a Sassari unitamente all'augurio e ad un grosso in bocca al lupo per lo sviluppo della sua carriera.