ufficiale Trento, torna Sangalli dall'Inter. Ma stavolta a titolo definitivo

È con una nota ufficiale che il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Inter "i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sangalli. Il centrocampista classe 2002 ha sottoscritto con il Club un contratto triennale, ossia sino al 30 giugno 2026. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con il giocatore che, dopo il suo arrivo nel gennaio del 2023, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il centrocampo aquilotto, collezionando 12 presenze e mettendo a referto 1 splendida rete e 2 assist".

Queste le sue prime parole al ritorno in gialloblù: "Sono entusiasta di tornare a vestire questa maglia. Qui, durante la passata stagione, ho trascorso dei momenti bellissimi e non vedo l’ora di viverne di nuovi durante le prossime stagioni. Voglio ringraziare il Presidente Mauro Giacca, il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner e l’Allenatore Bruno Tedino per la fiducia riposta in me. Sono voglioso di tornare al Briamasco per esultare assieme ai nostri meravigliosi tifosi. Forza Trento!”