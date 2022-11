ufficiale Triestina, si chiude ufficialmente l'era Biasin. Milanese risolve il contratto

Si chiude definitivamente l'era Mario Biasin alla Triestina, con l'ultimo baluardo di quel club, Mauro Milanese, che ha risolto il contratto che lo legava alla società alabardata.

Ecco la nota:

"La U.S. Triestina Calcio, rende noto che è stato risolto il contratto del DS Mauro Milanese, già non operativo dalla fine della scorsa stagione.

Milanese, è stato protagonista della storia della Triestina dalla stagione sportiva 2016/2017, si è fatto apprezzare nel suo incarico per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi campionati. È stato parte integrante del progetto che ha visto la Triestina approdare nel campionato di serie C, sfiorando la Serie B nella stagione 2018/2019, perdendo la finalissima dei playoff in casa con il Pisa’’.

La società, ringrazia il sig. Milanese augurandogli buon lavoro nel prosieguo delle sue future attività professionali.

Con la risoluzione di Milanese finisce definitivamente l'era Biasin".