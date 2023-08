ufficiale Vis Pesaro, Gambino saluta. Il centrocampista va in prestito al Casarano

Stagione in prestito per il giovane Giovanni Gambino. Il centrocampista classe 2004 di proprietà della Vis Pesaro scenderà di categoria e approderà in Serie D per acquisire esperienza e minuti nelle gambe. La formazione biancorossa infatti ha perfezionato in queste ore l'operazione con il Casarano e ne ha dato l'annuncio ufficiale. Questo il testo completo del comunicato diramato dalla società marchigiana sul proprio portale.

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il Casarano Calcio per la cessione temporanea, con durata annuale, del giocatore Giovanni Gambino centrocampista classe 2004. Giovanni si è fatto valere nella Primavera e ha poi effettuato la preparazione con la prima squadra. Seguendo la politica della crescita dei giovani la società gli dà la possibilità di misurarsi in serie D".