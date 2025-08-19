Inter, Palacios sempre più vicino al Rayo Vallecano: resta da definire la cifra del riscatto

Tomas Palacios sembra sempre più vicino al Rayo Vallecano. Secondo quanto riportato da Athlosnews.gr, sito greco, gli spagnoli hanno battuto la concorrenza dell'Olympiacos e si sono assicurati il difensore centrale di proprietà dell'Inter. L'ex Independiente Rivadavia si trasferirà in prestito con diritto di riscatto ne LaLiga, anche se resta da definire a quanto fissare l'opzione.

In Viale della Liberazione lo valutano intorno agli 8 milioni di euro. L'idea è quella di mandarlo a crescere e a giocare, con la speranza che riesca a mettersi in mostra e possa rappresentare dunque un'entrata per le casse societarie nel 2026. Arrivato nell'estate 2024 come alternativa a Bastoni, l'argentino ha davvero trovato poco spazio in nerazzurro e a metà anno è andato a farsi le ossa al Monza.

In carriera vanta appunto 16 presenze con l'Independiente Rivadavia, 16 apparizioni e un gol con il Talleres II, 8 incontri con il Monza, 8 sfide con il Talleres e 3 match con l'Inter. Inoltre è sceso in campo 3 volte con l'Argentina Under 20. Chivu ha deciso di puntare sui giovani, ma non vede in lui un calciatore che possa fare al caso suo. La società dunque lo cederà a titolo temporaneo, manca davvero poco al via libera definitivo.