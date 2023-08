ufficiale Vis Pesaro, Ngom risolve il contratto e diventa un calciatore del Barletta

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:02 Serie C

La Vis Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Mamadou Bara Ngom per la risoluzione consensuale del contratto. Contestualmente l'attaccante italo-senegalese classe 2000 è stato ufficializzato come nuovo calciatore del Barletta in Serie D.