ufficiale Sestri Levante, Candiano confermato anche per il campionato di Serie C

Dopo la promozione in Serie C, ecco le prime conferme in casa Sestri Levanti: Maiko Candiano, infatti, ha prolungato il contratto con i liguri anche per la prossima stagione.

Ecco la nota:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 è lieta di annunciare di aver già raggiunto l’accordo con il centrocampista Maiko Candiano (nella foto insieme al presidente Stefano Risaliti e al vice presidente Vittorio Raffo) che dunque vestirà la casacca rossoblu dell’Unione anche nella prossima stagione in Serie C.

Nato in Germania, classe 1992, Candiano ha finora disputato 32 partite e ha segnato 7 gol. Pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Enrico Barilari, Candiano è uno dei grandi protagonisti di questo straordinario campionato di Serie D vinto 94 punti.

Cresciuto nei settori giovanili di Modica e Siena, in carriera, fra Serie C, Serie D ed Eccellenza, ha indossato anche le maglie di Borgo a Buggiano, Leonfortese, Marsala, Akragas, Sicula Leonzio, Gela, Folgore Caratese, Pianese e Licata".