Ufficiale Arzignano, arriva il giovane Signoroni: "Prima esperienza in C, la felicità al 1° posto"

L'Arzignano Valchiampo punta sul futuro e ufficializza l'arrivo di Mattia Signoroni. Il centrocampista bresciano, classe 2007, ha firmato un contratto triennale con il club gialloceleste ed è pronto a vivere la sua prima esperienza nel calcio professionistico.

Signoroni approda in Serie C con entusiasmo e grande voglia di mettersi alla prova in una realtà che ritiene ideale per la propria crescita. L'Arzignano ha deciso di investire sul giovane centrocampista, considerandolo un profilo di prospettiva su cui costruire il futuro. Il neo acquisto ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'inizio di questa nuova avventura: "È stato un arrivo piacevole. È la mia prima esperienza in Serie C: la società è ambiziosa e l'ambiente è ottimale. La felicità è al primo posto, insieme alla voglia di migliorarmi e imparare tanto durante questa stagione. In squadra porto serenità e allegria, non vedo l'ora di iniziare".

Per il giovane centrocampista si apre ora una sfida importante: dimostrare di poter affrontare con personalità il salto nel calcio professionistico.