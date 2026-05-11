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Vicenza, altra conferma dopo la promozione: Pellizzari ha firmato fino al 2029. La nota
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Dopo il tecnico Fabio Gallo nei giorni scorsi, arriva un altro rinnovo in casa Vicenza in vista della prossima Serie B. Si tratta di quello del centrocampista classe 2005 Pellizzari che ha prolungato per altre due stagioni. Questa la nota del club biancorosso:
"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Giulio Pellizzari fino al 30 giugno 2029.
Nel corso di questa stagione, impreziosita con 22 presenze in campionato con due goal e tre assist all’attivo, il centrocampista si è contradistinto per le sue qualità tecniche e umane diventando un vero e proprio punto di riferimento per la squadra.
Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a Giulio per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".
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