Vicenza, Pellizzari operato per un'ernia inguinale. Stagione praticamente finita

"La società L.R. Vicenza informa che in data 17 aprile il centrocampista biancorosso Giulio Pellizzari si è sottoposto ad un’operazione di ernia inguinale. L’intervento seguito dal Dottor. Sansonetti è riuscito perfettamente con il giocatore che inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero". Il club veneto ha comunicato così le condizioni del calciatore classe 2004 che quasi certamente ha finito in anticipo la sua stagione.

Anche se i tempi di recupero saranno definiti in seguito solitamente dopo un'operazione simile per tornare a svolgere attività intense come quella calcistica servono almeno quattro settimane. Motivo per cui Pellizzari difficilmente sarà utilizzabile dal tecnico Gallo per l'ultima giornata di campionato e per le sfide di Supercoppa di Serie C contro Benevento e una fra Arezzo e Ascoli (che si giocheranno la promozione diretta negli ultimi 90' della stagione. Pellizzari dunque chiude la sua annata con 22 presenze e due reti in campionato e altre due presenze in Coppa Italia.