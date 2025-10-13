Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"

“Cerco di giocare senza paura, dando il meglio di me con l’obiettivo di aiutare la squadra”. Giulio Pellizzari, centrocampista del Vicenza, parla così del suo avvio di campionato che lo ha visto scendere in campo già nove volte: “Debuttare al Menti è stata un’emozione indescrivibile, ho cominciato a 10 anni a giocare con questa maglia, poi dopo due anni di prestito, sono tornato e ho esordito nel mio stadio con una coreografia incredibile. - prosegue il 2004 nel corso della trasmissione Rigorosamente Calcio su TVA Vicenza - Un inizio così era difficile da prevedere però devo lavorare giorno per giorno su questa strada”.

Pellizzari poi si sofferma sul problema cardiaco che ha fatto temere di dover concludere in anticipo la propria carriera e che invece dopo un anno è stato messo alle spalle: “Sicuramente mi ha forgiato molto, ero ancora piccolo quando mi hanno trovato quei sintomi - prosegue come si legge su Trivenetogoal.it - e grazie all’aiuto dei miei familiari e amici sono riuscito a crescere come persona e come giocatore”.

Infine uno sguardo fra presente e futuro: “Nel settore giovanile ho fatto il mediano, mentre ora gioco come mezzala e so che posso dare di più. Mister Gallo non mi dà indicazioni particolari, solo di mettere in campo tutto quello che ho. - conclude Pellizzari - Obiettivi per il futuro? Arrivare più in alto possibile ma devo rimanere concentrato su questa stagione e continuare a lavorare.”