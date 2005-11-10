Vicenza, c'è il rinnovo per il giovane Romio: biennale con opzione per un terzo anno
L'attaccante Jacopo Romio, classe 2006, proseguirà la sua avventura con la maglia biancorossa e probabilmente sarà promosso in prima squadra nella prossima stagione. Il Vicenza ha infatti annunciato la firma sul rinnovo del contratto del bomber della Primavera. Questo il comunicato:
"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Jacopo Romio fino al 30 Giugno 2028 con opzione fino al 30 Giugno 2029 al verificarsi di determinate condizioni.
Cresciuto nel Settore Giovanile biancorosso, Romio è stato grande protagonista con la Primavera biancorossa nell’ultimo biennio disputando 59 gare accompagnate da 28 reti e 6 assist.
Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Jacopo per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".