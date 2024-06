Ufficiale Virtus Entella, continua l'avventura di Lipani coi biancocelesti: ha rinnovato il contratto

L'avventura di Iacopo Lipani, centrocampista cresciuto nel vivaio della Virtus Entella, con la maglia dei Diavoli Neri continuerà ancora. Il club ligure ha infatti annunciato il rinnovo del giocatore che dal 2018/19 è nel giro della prima squadra, lasciandola solo per le esperienze in prestito con Derthona in Serie D e Monterosi in Serie C. Questa la nota del club:

La Virtus Entella comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Iacopo Lipani. Il centrocampista classe 2001, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/2019. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 1 gol.