Virtus Francavilla, si lavora a un clamoroso ritorno: l’attaccante Leonardo Perez

vedi letture

La Virtus Francavilla e Leonardo Perez potrebbero incrociare di nuovo le loro strade. Secondo quanto riferito da Tuttocalciopuglia.com in settimana la dirigenza pugliese dovrebbe incontrare l’agente del calciatore per parlare del suo ritorno in biancoazzurro. L’attaccante classe ‘89 a gennaio era stato ceduto all’Arezzo con cui è retrocesso in Serie D e arriverebbe a costo zero visto lo svincolo dal club aretino a fine stagione. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno per un giocatore che ha scritto pagine importanti a Francavilla – con 14 gol e 6 assist in 41 presenze – e che porterebbe esperienza al gruppo.