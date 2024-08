Ufficiale Virtus Verona, accordo biennale per il centrocampista classe 2004 Matteo Bassi

La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2026 e opzione per l'anno successivo, le prestazioni sportive di Matteo Bassi.

Nato a Tricesimo (UD) l'8 gennaio 2004, Bassi è un giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese con cui ha seguito la trafila dalla formazione Esordienti. fino alla Primavera. Nella scorsa stagione è sceso in campo con la maglia del Cjarlins Muzane in serie D, totalizzando 34 presenze. Alla sua prima stagione in Serie C NOW, a Matteo va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere di mostrare il proprio valore tra i "pro" e ottenere grandi soddisfazioni con la maglia della Virtus Verona!