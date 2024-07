Ufficiale Virtus Verona, Ntube saluta dopo solo un anno: il difensore si accasa al Desenzano

Dopo appena una stagione con la maglia della Virtus Verona, con cui ha collezionato 16 presenze, per il difensore centrale Ntube – ex di Pro Sesto e Albinoleffe che conta 57 presenze in Serie C – ci sarà una nuova avventura in Serie D nelle fila del Desenzano. Questo il comunicato del club lombardo:

La società Calcio Desenzano è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Michael Ntube. Il difensore centrale italocamerunense classe 2001 ha sottoscritto un accordo che lo legherà ai colori biancoazzurri sino al 30 giugno 2025.

Nell’ultima stagione, Ntube ha vestito i colori della Virtus Verona, collezionando 16 presenze complessive tra campionato e coppa.

Originario di Ferrara, il calciatore è cresciuto nel settore giovanile spallino, prima di approdare all’Inter all’età di 14 anni. In maglia neroazzurra ha completato la sua crescita fino al professionismo, collezionando anche 9 presenze in Youth League e una trentina con la maglia delle nazionali giovanili. Prima dell’ultima stagione in terra veronese, per lui esperienze alla Pro Sesto e all’Albinoleffe, per una sessantina di partite totali in Serie C.

Queste le sue prime dichiarazioni in maglia biancoazzurra: “Sono davvero contento di essere arrivato in questa piazza. Ho tanta voglia di fare e di mettermi in mostra, cercando un riscatto personale sotto il punto di vista della continuità. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister“