ufficiale Virtus Verona, innesto in difesa: arriva Ntube dall'Albinoleffe

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:49 Serie C

La Virtus Verona comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Ntube sino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Nato a Ferrara il 4 febbraio 2001, difensore centrale di origine camerunense cresciuto nei settori giovanili di Spal e Inter, Ntube nel suo percorso da professionista con le maglie della Pro Sesto e, negli ultimi due tornei, dell’Albinoleffe, è sceso in campo 42 volte complessive in gare del campionato di Serie C. A Michael va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra con la maglia della Virtus Verona!