Ufficiale Virtus Verona, primo contratto da pro per Filippi: per altri due anni sarà rossoblù

La Virtus Verona ha blindato uno dei talenti del suo settore giovanile come il centrocampista Filippi che si è legato per altre due stagioni al club rossoblù come si legge nella nota emessa dal club sui propri canali ufficiali:

"La Virtus Verona è particolarmente lieta di comunicare di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Filippi. Il giovane centrocampista si è legato al club rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Classe 2005, Filippi è cresciuto nel Settore Giovanile virtussino. Nella scorsa stagione, disputata con la formazione Under 19, ha conquistato con i compagni il primo posto nella regular season del campionato di Primavera 4. Apprezzato in campo per l'ottima tecnica di base, l'intelligenza tattica e la versatilità, si è segnalato anche fuori dal campo per la serietà e la maturità dimostrata.

La Virtus Verona tutta, e in particolar modo il Settore Giovanile, si complimenta con Nicolò, a cui va l'augurio di ottenere altre grandi soddisfazioni con la Prima Squadra rossoblù in Serie C".