Ufficiale Virtus Verona, Ruggero vola in Serie B: è un nuovo giocatore della Juve Stabia

vedi letture

La Juve Stabia rinforza la propria retroguardia pescando in Serie C: dalla Virtus Verona infatti è arrivato il centrale classe 2000 Ruggero. Lo comunica il club veneto con una nota sui propri canali ufficiali:

"La Virtus Verona saluta ufficialmente Marco Ruggero, che si trasferisce a titolo definitivo alla Juve Stabia.

Ruggero era arrivato in rossoblù nell'estate 2022 e da allora con i nostri colori è sceso in campo 69 volte in gare ufficiali delle competizioni della Lega Pro, distinguendosi nel ruolo di difensore centrale. Calciatore apprezzato nel gruppo anche per le qualità umane e la serietà professionale, al suo attivo con la Virtus si aggiunge una rete realizzata nel corso del torneo di Serie C 2022/23, nella gara vinta con la Pro Vercelli allo stadio “Piola”.

La Società saluta Marco con un sentito abbraccio augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera in Serie B".