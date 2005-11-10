Ufficiale Vis Pesaro, arriva un attaccante dal Torino: è il mancino Dall'Aquila. Il comunicato

L'attaccante classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo e firma un contratto di tre anni coi biancorossi

Nuovo attaccante per la Vis Pesaro che ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dal Torino del classe 2004 Francesco Dall'Aquila che nella passata stagione si è diviso fra Arezzo e Pontedera. Questa la nota del club biancorosso:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Dell’Aquila, che ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Dell’Aquila, classe 2004, è un attaccante mancino capace di ricoprire diversi ruoli offensivi, facendo di velocità, dribbling e ‘uno contro uno’ le sue principali qualità. Abbina tecnica individuale, imprevedibilità e capacità di creare superiorità numerica, risultando efficace nelle diverse situazioni di gioco.

Cresciuto tra il settore giovanile della SPAL e quello del Torino, Dell’Aquila ha vissuto le sue prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Pro Vercelli, Messina, Arezzo e, nell’ultima stagione, Pontedera, continuando il proprio percorso di crescita in Serie C.

La società accoglie Francesco nella famiglia biancorossa e gli augura una stagione ricca di successi".