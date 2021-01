Viterbese sotto assedio. Richiesto l'ok a procedere legalmente contro Guidi e Corda

Gara di fuoco, quella dello scorso 20 dicembre, tra Casertana e Viterbese, con i campani che, decimati dal Covid-19, scesero in campo con soli 9 uomini (di cui poi due scoperti positivi al virus), perdendo 0-3. Dichiarazioni di fuoco nel post partita anche da parte del tecnico dei falchetti Federico Guidi, ma per la Viterbese non è stato questo l'unico problema recente, considerando che i laziali sono stati tacciati di poca serietà da parte del dirigente del Foggia Ninni Corda, in merito al nulla di fatto circa l'operazione di mercato che avrebbe portato nel Lazio il rossonero Federico Gentile.

Ma i gialloblù non ci stanno, e fanno sapere di aver avanzato richiesta di autorizzazione per procedere legalmente verso Guidi e Corda:

"In relazione a quanto accaduto allo stadio “Pinto” a seguito del match contro la Casertana, la U.S. Viterbese 1908 comunica che ha inoltrato richiesta alla F.I.G.C. al fine di essere autorizzata a sporgere denuncia-querela avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o ad agire in sede civile per il risarcimento danni, nei confronti del Sig. Federico Guidi.

La U.S. Viterbese 1908 comunica, inoltre, di aver inoltrato richiesta alla F.I.G.C. al fine di essere autorizzata a sporgere denuncia-querela avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o ad agire in sede civile per il risarcimento danni, nei confronti del Sig. Ninni Corda a seguito delle gravissime dichiarazioni rilasciate dall’attuale Direttore Tecnico del Calcio Foggia 1920 alla testata online www.foggiatoday.it".