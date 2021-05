Viterbese, Romano: "Abbiamo commesso degli errori ma meritavamo di giocarci i playoff"

Momento di analisi e riflessione in casa Viterbese dopo il secondo campionato consecutivo terminato al 12° posto in classifica, ovvero fuori dalla zona playoff. Sull'andamento del club laziale si è espresso dalle colonne de Il Messaggero il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano: "Di errori ne abbiamo commessi e ovviamente ne ho commessi anche io. Credo però che in entrambi questi due campionati la Viterbese avrebbe meritato di centrare l'obiettivo playoff. In questa stagione eravamo partiti male per vari motivi, dopo ci eravamo ripresi anche grazie al mercato di gennaio e l'obiettivo era alla nostra portata. La prossima stagione senza ombra di dubbio cercheremo di fare meglio. Per questo ci stiamo già portando avanti con la programmazione"