Zaffagnini è pronto a ripartire dopo il Picerno. Si allena in attesa di una chiamata

Con la riapertura del mercato potrebbe esserci una nuova esperienza in Serie C per Andrea Zaffagnini, esperto difensore centrale che vanta 350 presenze fra i professionisti e che si trova ora svincolato dopo la sfortunata partentesi di Picerno dove aveva militato dallo scorso gennaio fino al termine di una stagione interrotta per le note vicende legate al Covid-19. Il giocatore si sta allenando da solo in attesa di una chiamata ed è pronto a mettere la propria esperienza e le proprie doti di leadership, è stato capitano e punto di riferimento in molte delle squadre in cui ha militato, a qualche squadra che cerca rinforzi nel reparto arretrato.