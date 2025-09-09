Ufficiale
Budoni, rinforzo in difesa: dal Campobasso arriva Emanuele Barbato
Un nuovo rinforzo in difesa per il Budoni, formazione sarda militante in Serie D. Emanuele Barbato, difensore centrale classe 2006, è stato ufficializzato come nuovo rinforzo: arriva dal Campobasso. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del club molisano e aver ricevuto diverse convocazioni in prima squadra, il giovane calciatore è pronto a mettersi alla prova in Sardegna
