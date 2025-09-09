Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Budoni, rinforzo in difesa: dal Campobasso arriva Emanuele Barbato

Budoni, rinforzo in difesa: dal Campobasso arriva Emanuele BarbatoTUTTO mercato WEB
© foto di Giovanni Padovani
ieri alle 23:49Serie D
di Luca Bargellini

Un nuovo rinforzo in difesa per il Budoni, formazione sarda militante in Serie D. Emanuele Barbato, difensore centrale classe 2006, è stato ufficializzato come nuovo rinforzo: arriva dal Campobasso. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del club molisano e aver ricevuto diverse convocazioni in prima squadra, il giovane calciatore è pronto a mettersi alla prova in Sardegna

Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Budoni, rinforzo in difesa: dal Campobasso arriva Emanuele Barbato UfficialeBudoni, rinforzo in difesa: dal Campobasso arriva Emanuele Barbato
Recanatese, colpo in attacco. Dalla Ternana arriva il classe 2000 Gabriele Capanni... UfficialeRecanatese, colpo in attacco. Dalla Ternana arriva il classe 2000 Gabriele Capanni
Maniero non vuole saperne di smettere. Accordo in arrivo col Pompei in Serie D TMWManiero non vuole saperne di smettere. Accordo in arrivo col Pompei in Serie D
Union Clodiense, retromarcia sul logo: torna lo storico stemma dopo la protesta dei... Union Clodiense, retromarcia sul logo: torna lo storico stemma dopo la protesta dei tifosi
Pres. Sestri Levante: "Paradosso aver perso il playout con una squadra che ora è... Pres. Sestri Levante: "Paradosso aver perso il playout con una squadra che ora è in Eccellenza"
Gol salvezza ma niente rinnovo: la Pro Vercelli perde Romairone. Che va in D alla... TMWGol salvezza ma niente rinnovo: la Pro Vercelli perde Romairone. Che va in D alla Biellese
Coppa Italia Serie D, in archivio il Primo Turno: bene il Milan Futuro. Sorpresa... Coppa Italia Serie D, in archivio il Primo Turno: bene il Milan Futuro. Sorpresa Ferrandina
Serie D ancora su Vivo Azzurro Tv, partnership rinnovata Serie D ancora su Vivo Azzurro Tv, partnership rinnovata
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Gattuso, Barella, Tonali, Gudmundsson e pure Sinner: una settimana di sciocche sentenze. E viva il Bar Sport, oggi più che mai
Le più lette
1 Cassano: "Inter, ho fiducia in Chivu. Fiorentina, assolutamente sbagliato puntare su Pioli"
2 Gattuso, Barella, Tonali, Gudmundsson e pure Sinner: una settimana di sciocche sentenze. E viva il Bar Sport, oggi più che mai
3 Rabiot atteso giovedì a Milanello: intanto i tifosi della Francia lo fischiano contro l'Islanda
4 10 settembre 2020, Higuain risolve il contratto con la Juventus: 3,5 milioni di buonuscita
5 Adani: "Chivu mi dà l'idea di essere uno di livello alto. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: la Norvegia ne fa 11, l'Inghilterra si ferma a 5. La Francia fatica
Immagine top news n.1 Il derby d'Italia si avvicina. Ma come stanno Juventus e Inter? Il punto tra infortuni e rientri
Immagine top news n.2 Gli 11 gol della Norvegia affossano anche l'Italia. Ora Gattuso deve sperare in Israele
Immagine top news n.3 Skriniar: "Nessun contatto col Milan in estate. Ritorno in Italia? Nulla è impossibile, mai dire mai"
Immagine top news n.4 Differenziato per Conceiçao, prima seduta per Openda: le ultime sulla Juve in vista dell'Inter
Immagine top news n.5 Sartori: "Lucumi gran bel giocatore, speriamo resti a Bologna tanto tempo". E parla di Rowe
Immagine top news n.6 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine top news n.7 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: "Vicenza e Arezzo favorite nei rispettivi gironi. Casarano pronto a sorprendere"
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Avvio difficile, ma fiducia nel gruppo. FVS? È la strada giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cagni: "Italia, ecco cosa non va. Uno Yamal qui c'è ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto
Immagine news Serie A n.2 In campo Ecuador-Argentina, le formazioni ufficiali: Lautaro dal 1', la 10 va a Mastantuono
Immagine news Serie A n.3 Adani: "Chivu mi dà l'idea di essere uno di livello alto. Inter, perché non c'è un altro Lookman?"
Immagine news Serie A n.4 Rabiot atteso giovedì a Milanello: intanto i tifosi della Francia lo fischiano contro l'Islanda
Immagine news Serie A n.5 Cassano: "Inter, ho fiducia in Chivu. Fiorentina, assolutamente sbagliato puntare su Pioli"
Immagine news Serie A n.6 Gli 11 gol della Norvegia affossano anche l'Italia. Ora Gattuso deve sperare in Israele
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Calori: "Padova con una buona struttura. Il Papu? Ë fermo da tanto ma ha voglia"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, guai per due calciatori: fermati dalla Polizia per guida senza patente
Immagine news Serie B n.3 Avellino, domani la risposta definitiva per l'aumento della capienza del 'Partenio'
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Hasa: "Solo sensazioni positive. Lotteremo per la salvezza fino all'ultimo"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, report medico: Marchizza e Barcella si fermano. Accertamenti da effetturare
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Fusco: "Amoran scelto non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle morali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Bella responsabilità tornare a vestire la maglia della mia città"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, fumata bianca per l'ingresso nella dirigenza di Stefano Giammarioli
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, restyling Arechi: un piano da 100 milioni tra cantieri e partite
Immagine news Serie C n.4 Bra, report medico: frattura del condilo femorale del ginocchio per Giallombardo
Immagine news Serie C n.5 Perugia, report medico: dimesso Riccardi. Riposo di almeno 30 giorni
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, definite le nuove cariche societarie. Loiudice e Martelli nel CdA
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Brighton dopo il rinnovo: "Grata alla società. Voglio vincere tutto in bianconero"
Immagine news Calcio femminile n.2 Dalla Ternana Women a Tokyo: il dottor Corsetti 'convocato' per i Mondiali d'Atletica
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Van Dijk si presenta: "Qui per crescere e vincere. Cerco sempre la via del gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso