Recanatese, colpo in attacco. Dalla Ternana arriva il classe 2000 Gabriele Capanni
Gabriele Capanni, classe 2000, esterno d’attacco di grande talento, lascia la Ternana e arriva alla Recanatese. Umbro, cresciuto nel settore giovanile del Milan, tante presenze nei professionisti (anche in serie B) con le maglie di Novara, Catania, Cesena, Ternana, Rimini e Pianese.
