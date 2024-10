Ufficiale Chievo Verona, tesserato il 2004 Turano: "Un onore indossare questa maglia"

L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l’arrivo di Luigi Turano, difensore classe 2004.

“Indossare questa maglia per me è un onore – le prime dichiarazioni in bianco blu di Turano – e sarà un dovere cercare di onorarla ogni giorno. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e tutto il mondo Chievo a cui darò tutto me stesso”.

Nato il 17 febbraio 2004, ruolo terzino destro, arriva da svincolato dal Caldiero, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 26 presenze e un gol. Precedentemente, sempre in Serie D ha indossato le maglie di Breno e Ambrosiana.