Ufficiale ChievoVerona, arriva Vuthaj: tre volte capocannoniere della Serie D

Il ChievoVerona ufficializza l'ingaggio dell'attaccante albanese Dardan Vuthaj. Reduce da una stagione da 23 reti complessive tra Chieti e Ligorna, il classe 1995 arriva dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere del Girone A di Serie D

Il ChievoVerona rinforza il proprio reparto offensivo con uno dei bomber più prolifici della Serie D. Il club gialloblù ha ufficializzato l'arrivo di Dardan Vuthaj, reduce da una stagione da protagonista tra Chieti e Ligorna.

Dardan Vuthaj, un bomber per il ChievoVerona

L’AC ChievoVerona è felice di vestire di gialloblù il bomber Dardan Vuthaj. Classe 1995, l’attaccante albanese ha vinto la classifica cannonieri dell’ultima Serie D, Girone A, con la maglia del Ligorna, nonostante sia arrivato nel club ligure a metà dicembre.

Con il Ligorna ha realizzato 17 gol in 16 partite, segnando la sua 18ª rete con la nuova squadra nella finale playoff vinta contro il Varese.

La stagione 2025/26 ha visto il bomber, nato a Patrasso, andare a segno 23 volte complessive, grazie alle marcature ottenute nella prima parte di campionato con la maglia del Chieti.

Vuthaj ha realizzato 113 gol in 210 presenze totali in Serie D, vincendo tre campionati in carriera e salendo sul gradino più alto dei cannonieri per altrettante volte. Con la maglia del Novara (stagione 2021/22) è stato l’attaccante più prolifico d’Italia con 35 reti in 35 partite. Benvenuto in gialloblù, Dardan!