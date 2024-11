Ufficiale Dopo l'addio al Carpi per Zoboletti c'è il ritorno alla Sambenedettese: la nota

Dopo aver risolto il contratto con il Carpi per il difensore Zoboletti c'è il ritorno in Serie D per vestire nuovamente la maglia della Sambenedettese. Lo annuncia lo stesso club marchigiano con una nota sul proprio sito ufficiale:

"La U.S. Sambenedettese ufficializza la firma ed il ritorno a casa del giovane difensore sambenedettese classe 2005 Alessandro Zoboletti, che ha rescisso con il Carpi per legarsi con i rossoblù fino al 30 giugno 2026: per lui 2 gol e 3 assist in 38 presenze nella scorsa stagione in Riviera (65 partite, 5 reti e 4 assist totalizzati in Serie D)".