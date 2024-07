Ufficiale Carpi, Tcheuna rinnova e arriva Zoboletti in difesa. In prestito dalla Fiorentina c'è Nardi

Doppio innesto in casa Carpi, con la società che "comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Zoboletti.

Zoboletti, terzino marchigiano – scuola Ascoli – classe 2005, arriva in biancorosso con due stagioni di Serie D alle spalle. Nell’ultima annata, Alessandro ha disputato 38 partite con la maglia della Sambenedettese, mettendo a segno 2 gol e fornendo 3 assist.

Zoboletti arriva in biancorosso – per la sua prima stagione in Serie C – dopo aver sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2026".

È poi altresì reso noto - sempre attraverso una nota ufficiale che riportiamo integralmente - che la società biancorossa si assicurata "a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Nardi.

Niccolò, giovane trequartista classe 2004, arriva in prestito dalla Fiorentina, squadra in cui è cresciuto calcisticamente fino a giocare in Primavera. L’anno scorso, Nardi ha disputato la sua prima stagione “fra i grandi”, in prestito al Livorno (Serie D – Girone E), scendendo in campo 33 volte e mettendo a referto 4 gol e 2 assist.

Nardi si appresta quest’anno a debuttare in Serie C, con il biancorosso addosso, dopo aver sottoscritto un prestito annuale, con scadenza il 30 Giugno 2025".

Conclude il club comunicando di "aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Rodrick Tcheuna.

Tcheuna, terzino di grande fisicità classe ’04, dopo una prima stagione in biancorosso da 23 presenze, 4 gol e 2 assist, si appresta ad esordire in Lega Pro dopo aver sottoscritto un contratto biennale, che lo legherà ai nostri colori fino a Giugno 2026".