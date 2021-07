Fano, fra possibile riammissione in Serie C e cambio di proprietà

Sono giorni caldi in casa Fano. Il club, dopo la retrocessione ai play out, infatti confida nella riammissione in Serie C, dove saranno diversi i posti che si libereranno dopo i verdetti della COVISOC attesi per oggi, e intanto si appresta a cambiare proprietà. Come riporta Il Corriere dello Sport l'attuale presidente Enrico Fattò Offidani avrebbe avviato le trattative con l’imprenditore casertano del settore informatico applicato alla Sanità Mario Alessandro Russo.