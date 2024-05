Ufficiale Firicano confermato sulla panchina del Tuttocuoio anche per la stagione in Serie D

vedi letture

Dopo circa un anno dalla fine della sua avventura alla guida della Sangiovannese in Serie D, lo scorso 14 marzo era tornato in panchina Aldo Firicano, che aveva preso le redine di un Tuttocuoio in lotta per salire in quarta serie; obiettivo poi centrato, il campionato di Eccellenza Toscana, Girone A, è stato vinto. Ed ecco quindi che il tecnico, classe 1967 con un passato da calciatore in Serie A con le maglie di Cagliari, Fiorentina e Udinese, è stato riconfermato alla guida dei neroverdi anche per la stagione ventura.

Ad annunciarlo, con un post dal proprio profilo Facebook, la presidente del sodalizio toscano Paola Coia.